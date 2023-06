BAC 2023 - Încep probele examenului scris la Limba română - Peste 130.500 de absolvenți susțin bacalaureatul Probele scrise din prima sesiune a examenului national de bacalaureat 2023 (iunie - iulie) se vor desfasura in perioada 26 - 29 iunie in 464 de centre.Examenul scris se va rerula dupa urmatorul calendar:Luni, 26 iunie: Limba si literatura romanaMarti, 27 iunie: proba obligatorie a profilului (discipline, in functie de profil: Matematica si Istorie)Miercuri, 28 iunie: proba la alegere a profilului si specializarii (se poate opta, in functie de filiera, profil si specializare pentru una din cele 10 discipline: Biologie, Chimie, Fizica, Economie, Filosofie, Geografie, Informatica, Logica, argumentare… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

