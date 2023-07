Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei anunta ca au fost publicate rezultatele finale, dupa solutionarea contestatiilor, ale examenului de Evaluare Nationala. Pentru elevii din judetul Prahova, rezultatele pot fi consultate aici. Inainte de solutionarea contestatiilor, rata de participare in sesiunea 2023 a examenului…

- Astazi, Ministerului Educației va publica rezultatele finale de la Evaluarea Naționala, dupa soluționarea contestațiilor. Inainte de contestatii, 76,2% dintre candidatii care au sustinut examenul au obtinut medii peste 5, procentul fiind mai mic decat in ultimii doi ani. Anul trecut, dupa solutionarea…

- Potrivit datelor transmise de Ministerul Educatiei, Evaluarea Nationala a fost sustinuta, in acest an, de 154.115 absolventi ai clasei a VIII-a, din totalul absolventilor inscrisi: 161.652, relateaza News.ro.Prima proba, cea de Limba romana, a avut loc in 19 iunie, in 21 iunie, elevii au dat examenul…

- Ministerul Educației a publicat astazi, 3 iulie, pe site-ul dedicat, rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de Bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2023. Rezultatele au fost afișate atat pe http://bacalaureat.edu.ro/ , cat și in centrele de…

- Ministerul Educației a publicat astazi, 3 iulie 2023, ora 11.00, pe site ul dedicat http://bacalaureat.edu.ro, rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de Bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2023. Rezultatele au fost afișate atat pe…

- Un numar de 91.246 de candidati au promovat sesiunea iunie-iulie a examenului de Bacalaureat, informeaza, luni, Ministerul Educatiei. Rata de succes se mentine la peste 70% pe ansamblul tuturor promotiilor, aceasta situatie inregistrandu-se pentru al doilea an la rand in ultimii 11 ani (inainte de…

- Rezultatele la examenul de Bacalaureat vor fi afisate luni, pana la ora 12,00, in centrele de examen si online pe www.bacalaureat.edu.ro/. Candidații nemulțumiți de notele obținute pot depune contestații in aceeași zi. Afisarea rezultatelor finale, dupa rezolvarea contestatiilor, va fi facuta in 7 iulie.…

- Examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2023, incepe luni, 26 iunie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Marți, 27 iunie, se va desfașura proba obligatorie a profilului, miercuri, 28 iunie, va avea loc proba la alegere a profilului și a specializarii iar pe 29 iunie, limba materna.…