BAC 2022, sesiunea de toamnă: Astăzi este ultima zi de înscriere Absolvenții de liceu care nu au susținut examenul de BAC 2022 in prima sesiune sau care nu au promovat examenul, se mai pot inscrie doar azi, pentru a susține examenele in sesiunea de toamna. Astazi, 25 iulie 2022, este ultima zi in care absolvenții de clasa a XII-a se pot inscrie pentru susținerea examenului de BAC 2022, sesiunea august–septembrie, potrivit calendarului oficial, publicat de Ministerul Educației. Perioada de inscriere a inceput pe data de 18 iulie. Inscrierea candidaților pentru examenul de Bacalaureat se face prin fisa-tip informatizata, la secretariatele liceelor pe care… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

