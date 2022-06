Peste 126.000 de absolventi de liceu s-au inscris la examenul national de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022. Examenul incepe luni cu probele de evaluare a competentelor, programate in perioada 6 – 16 iunie. 126.454 de absolventi de liceu – 111.329 din promotia curenta si 15.125 din seriile anterioare – s-au inscris pentru a sustine probele integral sau partial, in functie de rezultatele obtinute in sesiunile anterioare, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației. Calendarul probelor de evaluare a competentelor la Bacalaureat 2022: 6 – 8 iunie: Proba A – evaluarea competentelor lingvistice…