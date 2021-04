Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de tehnicieni de telecomunicatii a inceput sa dezafecteze cablurile de pe stalpul de langa primarie, a anuntat intr-o postare pe Facebook primarul Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand. Intr-o alta postare, aceasta avertizase ca le va transmite adrese oficiale operatorilor de telecomunicatii,…

- Inregistrari audio cu actori citind din romanul "Enigma Otiliei" de George Calinescu vor fi postate, incepand de luni, pe pagina de Facebook a Teatrului Nottara. Potrivit unui comunicat al Teatrului Nottara, transmis joi AGERPRES, initiativa are loc in cadrul proiectului "Nottara citeste cu tine", lansat…

- Potrivit Direcției de Sanatate Publica, incidența cazurilor de COVID-19 este 5,12 in județ și 6,98 in municipiu. Sunt pozitive 3.324 de persoane. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL POZITIVIINCIDENȚATotal64928633245.12 BRASOV29338620837.1HARMAN7213496.79SANPETRU9955666.63GHIMBAV7684506.51CRISTIAN6277396.21SACELE373422246PREJMER9812585.91HOLBAV136575.13COMANA3151165.08RASNOV18696924.92 CODLEA258821274.91BOD5527274.89SERCAIA2981144.7HALCHIU5066224.34ZARNESTI263401043.95TARLUNGENI11384413.6POIANA…

- "Pentru a risipi confuziile si a combate diverse dezinformari in contextul deciziei CGMB de suspendare a aplicarii PUZ-urilor pentru urmatoarele 12 luni, vreau sa precizez doua lucruri: Mai intai, e fals ca nu se va mai construi deloc in Bucuresti. Se poate construi in continuare, dar pe baza Planului…

- Apar informații pe surse, din dosarul femeii care a ucis doua fetițe in Capitala. Conform unor informații pe surse publicate de jurnalista Ionela Arcanu pe Facebook, femeia ar fi avut o alcoolemie de 0.6 in sange. In ziua accidentului, aceasta a fost agresata de martori, astfel ca instanța…

- Teatrul Nottara lanseaza un nou proiect dedicat adolescentilor, "Nottara citeste cu tine!", in cadrul caruia o opera literara a unui autor clasic, lecturata de actori, va fi transformata in audiobook. Potrivit unui comunicat al Teatrului Nottara transmis, luni, AGERPRES, elevii au ocazia…

- Adrian Vasile (38 de ani), antrenorul lui CSM București, a comentat victoria echipei sale cu Team Esbjerg, scor 28-26, din grupele Ligii Campionilor. „Tigroaicele” au obținut o victorie foarte importanta astazi, prin care pastreaza șanse la terminarea grupei pe podium. Calculele in grupa A raman insa…