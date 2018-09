Bac 2018 toamna. Rata de promovare sub 30%. Cand se afiseaza rezultatele de dupa contestatii Potrivit Ministerului Educatiei, din totalul celor 45.120 de candidati inscrisi, s-au prezentat 35.642 de candidati. Au fost eliminati pentru frauda sau tentativa de frauda 119 candidati. Acestia nu se vor putea inscrie la urmatoarele doua sesiuni ale Bacalaureatului. Nu s-a inregistrat nicio medie de 10. Procente de promovare peste 30% s-au inregistrat in judetele Neamt (37,52%), Dolj (36,86%), Olt (34,32%), Cluj (31,77%), Sibiu (31,71%), Bacau (31,19%), Gorj (30,75%), Alba (30,35%) si Vaslui (30,33%). Rata de reusita in Capitala este de 26,65%. Judete situate sub 20% ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

