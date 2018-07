Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele examenului de Bacalaureat 2018 pentru judetul Dambovita - publicate pe site-ul EDU.ro, miercuri, 4 iunie, pana la ora 12:00. Eventualele contestatii la BAC pot fi depuse in aceeasi zi, in intervalul 12:00 si 16:00. Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2018 pentru judetul Dambovita…

- Elevii din Serbia au urmat Romania in privinta numarului de medalii obtinute. Astfel, sarbii au plecat cu sase medalii, trei de argint si trei de bronz, iar delegatia Sloveniei a castigat cinci medalii, una de aur, una de argint si trei de bronz. Bosnia si Hertegovina, precum si Republica Moldova, aflate…

- Rezultatele finale la Evaluarea Nationala 2018, dupa rezolvarea contestatiilor, au fost afisate sambata pe site ul evaluare.edu.ro, dar si la unitatile de invatamant.Potrivit unei statistici a MEN, au fost depuse peste 23.000 de contestatii 10.958 la Matematica, 12.372 la Limba si literatura romana,…

- Un numar de 32 de elevi din judetul Iasi au obtinut media 10 la Evaluarea Nationala, 14 dintre acestia provenind de la Colegiul National din municipiu. 4.619 elevi au obtinut medii peste 5.00, adica 77,03 la suta din totalul elevilor care s-au prezentat la examen.

- Ministerul Apelor si Padurilor prin Administratia Nationala „Apele Romane” -Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad organizeaza, in perioada 4 – 5 iunie 2018, un exercitiu informational de simulare a producerii de inundatii si accidente la constructii hidrotehnice, in bazinele hidrografice din judetul…

- Circa 40% dintre tinerii sub 35 de ani din Romania doresc sa-si porneasca propria afacere, pondere apropiata de cea inregistrata la nivel european, iar 43% dintre romani spun ca nu ar renunta la visul lor de a-si deschide o afacere, in ciuda presiunilor externe, potrivit unui studiu realizat de Amway.

- SUCCES…Elevii vasluieni s-au descurcat de minune la Olimpiada Nationala de Religie – Cult Ortodox, care s-a desfasurat in perioada 12-14 aprilie 2018, in judetul Iasi, la Colegiul National “Costache Negruzzi”. Competitia le-a testat elevilor cunostintele din sfera teologica si a evidentiat in acelasi…

- Rezultatele deosebite obținute și in acest an de catre elevii noștri la olimpiadele naționale confirma valoarea școlii ieșene, pregatirea copiilor cu abilitați inalte in diverse domenii constituind o prioritate educaționala a oricarui sistem societal care ințelege ca dezvoltarea sa depinde intr-o masura…