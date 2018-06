Absolvenții de liceu din Dambovița, care susțin zilele acestea examenul de bacalaureat, au primit o lecție de viața. (Console si accesorii gaming) In sala cu ei s-a aflat și o doamna respectabila, care, la varsta de 59 de ani, a dat examenul pentru a-și finaliza studiile. Doamna Elena le-a spus jurnaliștilor ca a avut mari emoții, […] The post Bac 2018. Doamna Elena din Dambovița da bacalaureatul la 59 de ani. Lecție de viața pentru absolvenții de liceu appeared first on Cancan.ro .