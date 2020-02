Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de filme online Disney+ a ajuns la 28,6 milioane de abonați in aceasta saptamana, mult peste așteptarile analiștilor, scrie Reuters, care citeaza rezultatele financiare ale Walt Disney, cea mai mare companie media din lume.Analiștiiașteptau doar 20 de milioane de abonați. Disney+ este disponibil…

- Seria "The Mandalorian", un spin-off in universul "Star Wars", va continua cu un al doilea sezon in luna octombrie, conform unui anunt facut de compania Disney, transmite miercuri Press Association. Presedintele companiei, Bob Iger, a mai precizat si ca noua serie din universul Marvel "The Falcon And…

- Disney a inceput sa notifice platforma online Etsy privind producatorii de obiecte handmade care comercializeaza jucarii Baby Yoda, un personaj popular din noul serial al companiei de divertisment, "The Mandalorian", din franciza "Star Wars", potrivit theverge.com, anunța MEDIAFAX.Disney a…

- „Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker” a ocupat, pentru al treilea weekend consecutiv, primul loc in box office-ul nord-american, iar „Frozen 2” a devenit animatia care a generat cele mai mari incasari din toate timpurile.

- Celebrul Baby Yoda este un personaj din serialul „The Mandalorian", din franciza „Star Wars". Are 50 de ani, dar in serial i se spune „Copilul". Baby Yoda este de fapt o porecla, aparuta in online, doar pentru ca personajul seamana foarte bine cu Yoda din franciza originala „Star Wars". Baby Yoda…

- Baby Yoda, un adorabil personaj verde din "The Mandalorian", un nou serial TV produs de Disney si inspirat din universul francizei "Star Wars", este foarte scund, insa acest lucru nu l-a impiedicat sa genereze un val urias de simpatie si de tandrete pe retelele de

- Baby Yoda, un adorabil personaj verde din "The Mandalorian", un nou serial TV produs de Disney si inspirat din universul francizei "Star Wars", este foarte scund, insa acest lucru nu l-a impiedicat sa genereze un val urias de simpatie si de tandrete pe retelele de socializare, informeaza AFP miercuri.…

- Disney a lansat, marți, serviciul de streaming al companiei, Disney+, in SUA, Canada și Olanda avand in oferta producții pentru toate gusturile și varstele, ca filme cu supereroi Marvel, seriale din franciza "Star Wars", lungmetraje animate clasice și documentare realizate de National Geographic,…