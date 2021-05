Stiri pe aceeasi tema

- Mii de reduceri la sute de branduri pentru copii si viitoare mamici, doar intre 20 si 23 mai Baby Boom Show, cel mai mare targ pentru copii intre 0-7 ani si viitoare mamici, se desfasoara de peste 16 ani in cel putin doua editii anuale, primavara si toamna. Anul acesta are loc in premiera editia online…

- Teatrul pentru Copii si Tineret "Gong" Sibiu ofera intrarea gratuita la oricare dintre cele patru reprezentatii ale spectacolului "Sarea-n bucate", in baza adeverintei de vaccinare, pentru a sustine initiativele locale de imunizare si pentru a celebra deschiderea primului centru de vaccinare drive-through…

- Muzeul Național al Bucovinei și Casa Corpului Didactic „George Tofan" Suceava organizeaza, in perioada 28-29 mai 2021, cea de-a VIII-a ediție a Festivalului internațional „LECTORA", in mediul online.Scopul Festivalului „LECTORA" este de a stimula lectura in ...

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața in orașul Sebiș. A luat foc un agazin de piese auto de la parterul unui bloc. Pompierii au intervenit și au evacuat o parte din locatari. „In aceasta dimineața in jurul orei 02.00, Detașamentul de Pompieri Sebiș a intervenit pentru stingerea unui incendiu…

- Incepe campania de selecție a viitorilor studenți Erasmus. Cei care urmeaza cursurile Universitații „Aurel Vlaicu” din Arad și vor ca in anul universitar 2021-2022 sa studieze in alta țara, sa se bucure de calatorii și sa-și faca prieteni noi, pot aplica acum foarte simplu. In perioada 15-26 aprilie…

- Laura Bretan lanseaza astazi, 5 martie 2021, primul material discografic din cariera - "World I See". Albumul conține melodii precum "Wide Awake", "Believe" sau "Dear Father". Albumul "World I See" s-a vandut intr-un numar record ca produs fizic, inainte sa apara și de a fi lansat online. Pentru performanțele…

- La fel ca in fiecare primavara, Primaria Orasului Pecica colecteaza de la localnici crengile provenite din toaletarea arborilor si a pomilor. Actiunea incepe luni, 8 martie si dureaza patru saptamani, pana vineri, 2 aprilie. Angajatii administrației locale ajung in fiecare zi de luni in zona 100 si…

- Republica Dominicana, Maldive si Egipt sunt cele mai cautate destinatii la editia de primavara a Targului de Turism online, interesul romanilor pentru destinatii exotice fiind in continua crestere, potrivit solicitarilor primite de agentiile de turism. Targul de Turism online se desfasoara in perioada…