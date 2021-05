Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații anunța ca tulpina indiana care a dus la crearea unei situații critice in India a fost indentificata in peste 17 țari, printre care și SUA, Belgia, Elveția sau Italia. Tulpina indiana a virusului conține doua mutatii cu proteina spike, fapt ce poate scadea eficienta anticorpilor.Doar…

- Misiune umanitara spre India, tara grav afectata de pandemia de COVID 19.O aeronava C 130 Hercules a Fortelor Aeriene Romane a plecat miercuri, 28 aprilie, spre Republica India, intr o misiune de asistenta umanitara pentru transportul, in regim de urgenta, de echipamente medicale pentru aceasta tara,…

- Florin Cițu a declarat, miercuri, intr-o conferința de presa ca nu este momentul sa ne relaxam și sa respectam masurile impuse pentru a stopa pandemia. De asemenea, premierul a mai spus sa avem rabdare și lunile urmatoare pentru ca situația se va schimba.„Trebuie sa avem rabdare in martie și aprilie.…

- Oamenii protesteaza in Capitala dar și marile orase din tara fata de noile restrictii impuse de Guvern. Echipati cu steaguri tricolore și pancarte, un grup de aproximativ 10 satmareni au ieșit azi in strada, sa protesteze impotriva masurilor anti-Covid luate de Guvern. Protestul a inceput la ora 17.00,…

- In 2020 au avut loc foarte multe schimbari, una dintre ele fiind direct legata de activitatea cazinourilor si a caselor de pariuri. In aceasta categorie a entertainment-ului a fost nevoie de cateva ajustari majore ale desfasurarii activitatii. In momentul de fata, in functie de deciziile de urgenta…

- Municipiul Constanta a intrat din noaptea de miercuri spre joi, de la ora 24,00, in scenariul rosu, ca urmare a depasirii incidentei cumulate a cazurilor de Covid-19, de 3/1.000 de locuitori, a hotarat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta. Prefectul judetului Constanta, Silviu-Iulian Cosa,…

- Despre protestul de duminica al anti-vacciniștilor, Mitrea a precizat ca legea pe care manifestanții o reclama nu exista. ”Oamenii protesteaza impotriva unei chestii care nu exista - vaccinarea obligatorie. Asta e o chestie pe care am vazut-o des in politica. Se creeaza impresia ca aceasta chestiune…

- Pandemia de gripa spaniola, care se pare ca a izbucnit in Primul Razboi Mondial, la inceputul lunii martie 1918, este considerata una dintre cele mai mari tragedii ale secolului 20. Estimarile arata ca in decurs de aproximativ doi ani, virusul a ucis cel putin 50 de milioane si poate chiar aproape 100…