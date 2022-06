Stiri pe aceeasi tema

- Noi incidente la Moscova. Rusii care contesta razboiul pornit de Vladimir Putin in Ucraina isi manifesta furia anti-Kremlin in acelasi mod: prin incendiere. Vineri, un incendiu de proporții a izbucnit intr-o cladire de birouri din Moscova. 120 de persoane au fost evacuate, insa inițial, aproape 40 de…

- Rusia isi schimba din mers retorica propagandei privind razboiul declansat in Ucraina, sub influenta esecurilor inregistrate in desfasurarea campaniei militare in tara vecina, si incearca acum sa acrediteze ideea ca Moscova lupta impotriva UE si NATO in Ucraina, relateaza marti agentia de presa Unian,…

- Razboi in Ucraina, ziua 66. Președintele Volodimir Zelenski a declarat ca exista riscuri mari de a inceta orice discuții cu partea rusa. Mai mult, acesta i-a avertizat pe ruși ca in cazul uciderii aparatorilor ucraineni din Mariupol sau a unui așa-zis „re

- Un numar de 6.824 de mercenari straini din 63 de țari au venit in Ucraina pentru a lupta alaturi de forțele președintelui Volodimir Zelenski, a declarat duminica Ministerul rus al Apararii. Dintre acestea, 1.035 au fost „eliminați”, in timp ce cateva mii au subzistat. 400 de luptatori straini sunt…

- Invazia din Ucraina lovește din plin și sectorul stiintific din Rusia: multe dintre colaborarile internationale au fost oprite, universitatile rusesti si cercetatori din aceasta țara sunt din ce in ce mai izolati, iar sanctiunile economice au creat probleme cu livrarile de echipament, reclama mai multi…

- Popularitatea liderului de la Kremlin crește spectaculos dupa invazia Ucrainei. Circa 83% dintre ruși susțin acțiunile lui Vladimir Putin in țara vecina, arata un sondaj al Institutului independent Levada, citat de AFP.

- Razboiul din Ucraina a ajuns la ziua 28, iar pierderile de vieți omenești sunt uriașe atat de partea ucrainenilor cat și de cea a rușilor.Armata ucraineana anunta ca a scos din joc un alt ofiter de rang inalt al rusilor. Este vorba despre colonelul Alexei Sharov, comandantul brigazii marine 810, care…

- Un jurnalist rus este anchetat penal și dat in urmarire de Moscova pentru ca a relatat despre crimele comise de ruși in Ucraina și bombardarea țintelor civile de catre invadatori. Rusia a dat o lege care prevede 15 ani de inchisoare pentru cei care „denigreaza” actiunea Moscovei in strainatate.