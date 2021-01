Babs s-a testat pentru coronavirus. Ce rezultat a primit iubita lui Dorian Popa / FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a primit miercuri primul transport de vaccinuri impotriva noului coronavirus provenind din China, vaccinuri care vor intra intr-o faza de testare, timp de doua saptamani, inainte de a primi unda verde pentru a fi oferite populatiei, a anuntat ministrul turc al sanatatii, Fahrettin Koca, transmite…

- Este caștigatoarea a doua sezoane ”Puterea Dragostei”, și-a construit o comunicate de invidiat pe Instagram și este cautata de televiziuni, crescand audiența cu fiecare apariție. Este vorba despre Bianca Comanici, care, deși recunoaște ca nu este o impatimita a modei, i-ar face placere sa participe…

- Cererea pentru soc in Ungaria a crescut exploziv in acest an, iar cumparatori din SUA si China au achizitionat cantitati mari, atrasi de presupusele efecte benefice ale plantei in stimularea sistemului imunitar, transmite Reuters și Agerpres .

- Fostul fotbalist Ronaldinho a anuntat, duminica, in social media, ca a fost testat pozitiv cu cornavirus, transmite news.ro.Brazilianul a precizat, intr-un filmulet postat pe Instagram, ca se simte bine si ca este asimptomatic. Ronaldinho va ramane in carantina la un hotel din Belo…

- Inotatorul Robert Glinta a anuntat, duminica, pe Instagram, ca a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, in Ungaria, unde trebuia sa participe la o competitie, potrivit news.ro."Ei bine, in timp ce a fi pozitiv poate fi un lucru bun in multe aspecte din viata, testarea pozitiva pentru Covid-19…