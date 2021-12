Babele și Sfinxul, veșnica dispută dintre județele Prahova și Dâmbovița, în etapa declarațiilor contradictorii! Violeta Stoica Povestea bataliei dintre județele Prahova și Dambovița privind apartenența teritoriala a circa 2.200 de hectare de teren – care cuprind zona Platoului Bucegilor, inclusiv Babele și Sfinxul – pare sa nu aiba sfarșit. De Ziua Munților Bucegi și a Sfinxului, președintele Consiliului Județean Dambovița a anunțat ca județul al carui administrator este a caștigat, pe fondul cauzei, procesul cu județul Prahova. “Ma bucur sa le transmit dambovițenilor ca joi, 25 noiembrie, Consiliul Județean Dambovița a avut caștig de cauza in procesul cu județul Prahova, vecinii noștri susținand ca atat… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sfinxul din Bucegi și Babele sunt revendicate de autoritațile locale din județele Dambovița și Prahova. Deși, in prezent, cele doua monumente naturale aparțin de județul Prahova, autoritațile din Dambovița au anunțat, duminica, o victorie in instanța. Președintele Consiliului Județean Dambovița spumea…

- Prefectura Prahova informeaza, luni, ca monumentele naturale Babele si Sfinx sunt si raman in domeniul public al orasului Busteni, indiferent de rezultatul final al procesului care vizeaza stabilirea liniei de hotar dintre judetele Prahova si Dambovita. Reactia Institutiei Prefectului vine ca urmare…

- Potrivit magistraților Curții de Apel Cluj, senatorul Ovidiu Florean are la dispoziție 5 zile sa-i ceara scuze publice președintelui Consiliului Județean, Radu Moldovan. Decizia vine dupa o serie de jigniri promovate de Florean pe rețelele de socializare și in comentarii lasate pe platforme de știri.…

- Presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Corneliu Stefan, a anuntat duminica, faptul ca judetul Dambovita a obtinut in instanta Sfinxul si Babele din Bucegi, unele dintre cele mai cunoscute monumente naturale ale Romaniei, informeaza News.ro . Decizia nu este definitiva. „Ma bucur sa le transmit…

- Unde se afla Sfinxul și Babele, in Prahova sau Dambovița? Dupa ani de procese, magistrații au dat verdictul Unde se afla Sfinxul și Babele, in Prahova sau Dambovița? Dupa ani de procese, magistrații au dat verdictul Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Dambovita, Corneliu Stefan, a anuntat castigarea…

- "In urma cu aproape șase ani, opinia publica era șocata de informația potrivit careia Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, pierduse definitiv in instanța una dintre casele pe care le avea in proprietate. In 2015, familia presedintelui Klaus Iohannis a pierdut definitiv, la Curtea de Apel Brasov, un…

- Curtea de Apel Cluj a anulat, in prima instanța, hotararile de Guvern care impun certificatul verde și continuarea starii de alerta. Acțiunea in instanța a fost inițiata de doi avocați, anunța europarlamentarul PNȚCD Cristian Terhes. Europarlamentarul a prezentat pe Facebook decizia Curții de Apel Cluj.…