Babele 2022. Ce înseamnă, de fapt, dacă ploua de baba ta Babele 2022. Ce inseamna, de fapt, daca ploua de baba ta. Babele incep in fiecare an pe data de 1 și se termina pe data de 9 și se spune ca baba este așa cum este ziua. Conform obiceiului popular, femeile trebuie sa isi aleaga o baba, adica o zi din perioada 1-9 martie, primele zile de primavara. In functie de cum va fi vremea in ziua respectiva, asa ii va merge si ei tot anul. Babele 2022. Ce inseamna, de fapt, daca ploua de baba ta Spre exemplu, zilele senine si calduroase reprezinta fericirea, norocul, belsugul si implinirile, iar cele mohorate si friguroase sau ploioase semnifica neimplinirile,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​​​​​​​ In folclorul romanesc babele de martie sunt asociate cu legenda Babei Dochia. Potrivit traditiei, primele noua zile ale lui martie sunt considerate babe, iar alegerea uneia dintre ele iti poate spune ce te asteapta in anul respectiv.

- Joi, 17 februarie 2022, vremea in Moldova va fi calda. Dupa amiaza, local, mai ales in nordul si centrul regiunii va ploua, la munte, precipitatiile vor fi mixte si se va forma polei, iar la altitudini mari, va ninge. Temperaturile maxime ale aerului vor oscila intre 9 și 15 grade. Meteorologii au emis…

- Au ramas zile numarate pana la venirea primaverii, iar unele strazi din Capitala deja au devenit mai colorate. Zeci de oameni si-au instalat tarabele cu martisoare in centrul orasului, dupa ce Primaria municipiului Chisinau a autorizat organizarea iarmaroacelor.

- Conducerea AJF Suceava a stabilit datele aferente sezonului de primavara in fotbalul județean. Primele vor reveni in competiție formațiile de Liga a IV-a, pe data de 13 martie, cand sunt programate partidele din prima etapa a returului, sezonul regulat urmand sa se incheie pe 8 mai. La ...

- Tradiții și obiceiuri romanești: cand se aleg ”babele”? Se apropie momentul in care trebuie sa fie alese babele. De unde vine tradiția? In fonclorul romanesc,babele de martie sunt asociate cu legenda Babei Dochia. Astfel primele noua zile ale lui martie sunt considerate babe, iar alegerea uneia dintre…

- O tradiție veche spune ca de sarbatoarea Intampinarii Domnului celebrata pe 2 februarie, ursul iese din barlog, și, daca iși zarește umbra și intra inapoi in vizuina, inseamna ca n-am scapat inca de iarna. Insa daca ursul ramane afara, inseamna ca primavara este aproape. Urșii de la Sanctuarul Libearty…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, anunta, pentru primavara acestui an, o ampla actiune de curatenie la nivel national, in cadrul careia vor fi colectate selectiv deseurile si la care sunt invitate sa participe toate autoritatile locale. "In primavara anului 2022, adica anul acesta, pregatim…

- Edi Iordanescu a oferit primele declarații dupa ce a fost numit în funcția de selecționer al echipei naționale de fotbal. În conferința de presa în care a fost prezentat, tehnicianul a afirmat ca se simte extrem de pregatit sa îi antreneze pe tricolori, a vorbit despre relația…