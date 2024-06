Stiri pe aceeasi tema

- Babasha a facut noi declarații dupa controversa pe care a iscat-o dupa ce a cantat la concertul Coldplay. Cantarețul a vorbit despre onorariu și despre avertismentul pe care l-a avut pentru Christ Martin.Cantarețul de manele Babasha a reușit sa imparta Romania in doua dupa ce a cantat la concertul Coldplay…

- 12 iunie 2024 a fost, fara doar și poate, ziua in care absolut toata Romania a aflat de Babasha, dupa ce manelistul a urcat pe scena in timpul concertului Coldplay, la invitația lui Chris Martin, solistul trupei din Marea Britanie. Cei doi artiști au cantat impreuna o manea, „Pai naa”, care este pe…

- Ce s-a intamplat la Iași in urma cu 200 de aniIn anul 1847, la Iași, a ajuns celebrul compozitor Franz Liszt. Atunci boierul Alecu Balș l-a chemat pe Barbu Lautaru alaturi de taraful sau pentru a canta. Conform Historia, citat de dcnews.ro, Franz Liszt a fost atat de impresionat de ceea ce a interpretat…

- Coldplay a revenit pe Arena Naționala pentru cel de-al doilea concert din Romania, iar Chris Martin, solistul formației, a marturisit ca a fost șocat de huiduielile din prima seara. ”Aseara am sustinut primul nostru concert in Romania. M-am simtit socat, trist si cumva vinovat ca am facut ceva rau.…

- Fanii Coldplay, care a concertat miercuri seara pe Arena Naționala, au avut parte de un moment neașteptat. Chris Martin l-a invitat pe scena pe Babasha, un cantareț de manele, care este numarul 1 in trending pe YouTube. Spectatorii nu au primit insa deloc cu entuziasm momentul și l-au huiduit pe artist…

- Artistul roman care a fost invitat de Chris Martin, solistul trupei Coldplay, sa cante pe scena de pe Arena Naționala in timpul concertului sau a explicat pe rețelele de socializare cum a ajuns solistul trupei britanice sa il invite pe scena. Momentul a fost huiduit de o parte din cei prezenți. In prima…

- Cine este Babasha, artistul care a cantat manele la concertul Coldplay Ieri seara, Chris Martin a invitat pe scena, in cadrul concertului susținut de Coldplay la București, un tanar roman. Vlad Babașa, cunoscut sub numele de Babasha, a interpretat o manea pe scena Arenei Naționale. Valul de huiduieli…

- Huiduieli la concertul Coldplay și valuri de critici online din cauza acestui moment! VIDEO Miercuri seara, Arena Naționala a fost plina! 50.000 de spectatori au luat parte la concertul trupei Coldplay. La un moment dat, evenimentul a luat o intorsatura neașteptata. Chris Martin, liderul formației,…