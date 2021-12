Baba Vanga, profeții tulburătoare pentru 2022: O nouă pandemie. Ce e mai rău abia acum începe Inainte sa moara, Baba Vanga a lasat un set de previziuni și pentru anul 2022. Predicțiile sale sunt ingrijoratoare, caci spunea ca omenirea se va confrunta cu o noua pandemie, foamete și razboi.„Baba Vanga” sau ca „Nostradamus al Balcanilor” a prezis, printre altele, ca, in 2022, incalzirea globala va accelera dezghețul și va provoca apariția unui nou virus letal in Siberia, potrivit Marca.Batrana care a prezis Covid-ul a indicat ca incalzirea globala va accelera dezghețul și asta va provoca apariția unui nou virus letal in Siberia care pana acum a ramas inghețat. „Chiar și cei care vor scapa… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

