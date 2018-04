Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat luni ca nu se va amesteca in activitatea misiunii Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) in Siria care ancheteaza presupusul atac chimic comis pe 7 aprilie in orasul Douma, langa Damasc, relateaza AFP.'Rusia isi confirma angajamentul de a asigura securitatea…

- Statele Unite, impreuna cu Franta si Marea Britanie, sub umbrela NATO, au efectuat in noaptea de vineri spre sambata atacuri cu rachete impotriva mai multor obiective strategice din Siria, pentru a pedepsi regimul de la Damasc, condus de Bashar al-Assad, pe care il considera responsabil de presupuse…

- In contextul atacului din Siria, Papa Francisc a transmis, duminica, un mesaj prin care a facut un apel catre toti liderii politici pentru ca pacea sa invinga. Daca saptamana trecut Papa Francisc a denuntat atacul chimic al guvernului sirian pe care l-a definit drept „folosirea nejustificabila a unui…

- Consiliul de Securitate al ONU s-a intrunit din nou astazi, la cererea Rusiei, pentru a discuta lovitura aeriana asupra Siriei intreprinsa de Statele Unite ale Americii, Marea Britanie și Franța – trei membri permanenți ai Consiliului de Securitate – ca raspuns la atacul cu arme chimice din Douma, atribuit…

- Rusia nu și-a folosit sistemele de aparare antiaeriana din Siria pentru a contracara atacurile occidentale asupra unor instalații ale regimului de la Damasc, susține Ministerul Apararii al Rusiei. ”Sistemele de aparare antiaeriana ruse care se afla pe teritoriul sirian nu au fost folosite pentru a contracara…

- Prima reacție a Rusiei in urma atacului asupra Siriei a venit din partea ambasadorului rus la Washington. Anatoli Antonov a avertizat ca loviturile vor avea consecințe. Statele Unite ale Americii, Franța și Marea Britanie au bombardat, in noaptea de vineri spre sambata, mai multe ținte guvernamentale…

- Statele Unite ale Americii, Franța și Marea Britanie au bombardat mai multe ținte guvernamentale din Siria drept reacție la presupusul atac chimic din orașul Douma. Operațiunea a fost lansata in zorii zilei și a vizat depozite cu arme chimice. Președintele american Donald Trump a anunțat atacul prin-un…

- Rusia a fost acuzata de organizarea atacului chimic care s-a produs zilele trecute in orașul Douma din Siria. Statele Unite, Franța, Marea Britanie și alți aliați vestici au spus, in cadrul unei reuniuni de urgența a Consiliului de Securitate al ONU, ca tot acest carnagiu a fost