- Vladimir Putin a autorizat joi dimineața, in jurul orei 05:00, o operațiune militara in estul Ucrainei in zonele separatiste din est. Potrivit CNN, explozii puternice au putut fi auzite in apropierea capitalei, Kiev si in Harkov, dar si in alte orase. A fost impusa legea martiala in Ucraina.

- Declarația de Razboi la adresa Ucrainei prezentata de președintele rus Vladimir Putin in zorii zilei de joi a fost inregistrata inca de luni, 21 februarie potrivit presei ruse citate de The Guardian, ceea ce demonstreaza ca demersurile diplomatice ale Kremlinului nu au fost niciodata serioase, așa cum…

- Vladimir Putin a inițiat razboiul cu Ucraina și, implicit, atacul asupra acesteia. Kiev-ul este bombardat, iar oamenii fug spre cele mai apropiate țari. Sute de mașini cu numar de Ucraina se afla in acest moment la punctul de frontiera Palanca dintre Ucraina și Republica Moldova, potrivit imaginilor…

- ZI NEAGRA pentru UCRAINA dar și pentru EUROPA : A inceput razboiul, Rusia a atacat Ucraina, Vladimir Putin a dat ordinul in miez de noapte The post ZI NEAGRA pentru UCRAINA dar și pentru EUROPA : A inceput razboiul, Rusia a atacat Ucraina, Vladimir Putin a dat ordinul in miez de noapte.VIDEO first appeared…

- Dorința elitei globale și a SUA ca Rusia sa capituleze, deoarece vor sa preia controlul asupra Federației Ruse și a potențialului sau nuclear, nu le va da nimic. Dimpotriva, acest lucru, precum și impunerea de sancțiuni pentru nimic, doar consolideaza poporul rus in jurul regimului lui Vladimir Putin.…

- Ambasadorul Vadim Pristaiko a declarat pentru BBC ca Ucraina este dispusa la "flexibilitate" in legatura cu obiectivul sau de a adera la alianta militara occidentala, aderare despre care presedintele rus Vladimir Putin a spus ca ar putea duce la un razboi, relateaza Agerpres."Am putea - mai ales fiind…

- Razboiul nervilor continua in jurul Ucrainei. Armata rusa a lansat marti o noua serie de manevre in Crimeea si pe flancul sau sudic, cu 6.000 de militari, avioane de vanatoare si bombardiere. Aceasta demonstratie de forta survine a doua zi de la decizia presedintelui Joe Biden de a plasa 8.500 de soldati…