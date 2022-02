Stiri pe aceeasi tema

- Nostradamus, mesaj pentru 4 zodii. Iata ce predicții a lasat Michael de Nostredame pentru Scorpioni, Lei, Tauri și Capricorni. Sunt valabile pana in 2028! Michael de Nostredame era un farmacist francez, inainte sa fie catalogat drept ghicitor și sa inceapa sa foloseasca forma numelui sau latinizat,…

- In timp ce o lume se lupta cu pandemia COVID, un barbat din Rhode Island se confrunta cu o problema incredibila. Omului i-a inceput sa ii creacsa mucegai negru in creier. Tyson Bottenus a dobandit o ciuperca tropicala extrem de rar intalnita, iar daca ajunge in creierul unei persoane, poate provoca…

- La prima vedere, imaginea reprezinta fata unui batran care poarta palarie. Cei care privesc cu atentie, insa, ar putea descoperi si un caine. Ilustratia a fost creata de Valentine Dubinin, un desenator si animator din Rusia. Astfel de imagini, numite imagini ambigue, sunt deosebit de apreciate de oamenii…

- Sezonul rece ne predispune la dezvoltarea simptomelor de gripa, iar din fericire exista cateva remedii naturiste care te pot ajuta sa lupți impotriva infecțiilor. Orice schimbare sezoniera provoaca infecții virale. Copiii, batranii și cei cu diabet sunt deosebit de vulnerabili la diferite tipuri de…

- O noua metoda de a scapa de cearcane a devenit virala pe TikTok, iar femeile sunt extrem de mulțumite de ea. Totul sta in modul de aplicare a corectorului. In loc sa folosești metoda traditionala de aplicare prin punctare in zona de sub ochi pentru a acoperi cearcanele, deseneaza o pereche de ochelari…

- Boala ficatului este un termen utilizat pentru a descrie orice potentiala problema a ficatului atunci cand acesta inceteaza sa mai functioneze corespunzator. Ce remedii naturiste sunt recomandate. Ficatul mai oboseste uneori, din cauza stilului nostru de viata alert, a meselor mult prea imbelsugate…

- Iți porți ochelarii pentru moda. Sau purtați ochelarii pentru ca nu puteți vedea fara ei. Indiferent de motiv, probabil ați reușit sa gasiți o modalitate de a purta ochelarii confortabil. Apoi, au aparut maștile de protecție. Și acum, trebuie sa puneți doua articole pe fața și sa le faceți sa funcționeze…

- O noua boala va lovi planeta. Potrivit Babei Vanga, oamenii vor imbatrani in doar cateva secunde. Baba Vanga, clarvazatoare bulgaroaica, cunoscuta și sub numele de Nostradamus al Balcanilor, este renumita pentru ca a prezis ascensiunea Statului Islamic, Brexitul și chiar atacurile din 11 Septembrie…