Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 80% dintre deținatorii auto cu polițe RCA la City Insurance și-au refacut asigurarea Aproape 80% din deținatorii auto care aveau polițe RCA la City Insurance, cu valabilitatea pana dupa data de 11 mai 2022, și-au reinnoit deja asigurarea RCA la o alta companie de asigurari, potrivit Biroului…

- Aproape 80% din detinatorii auto care aveau polite RCA la City Insurance, cu valabilitatea pana dupa data de 11 mai 2022, si-au reinnoit deja asigurarea RCA la o alta companie de asigurari, potrivit Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR).

- CARAȘ-SEVERIN – Nu este vorba despre vreo alta știre alarmista care bantuie internetul, cu titlu amagitor, ci de o veste cat se poate de reala: astazi, 11 mai, expira toate polițele RCA emise de cei de la City Insurance. Și nu doar ele! Autoritatea de Supraveghere Financiara atrage atenția asupra faptului…

- Atunci cand achiziționezi o mașina, trebuie sa te gandești și la asigurarea acesteia. Asigurarea RCA reprezinta o asigurare obligatorie pentru proprietarii de mașini din Romania destinata sa acopere cheltuielile in cazul daunelor provocate de catre vehiculul asigurat, terților (altor vehicule, obiecte,…

- In noiembrie 2021, Senatul Romaniei analiza un proiect de lege. Proiectul prevede limitarea primelor de asigurare RCA la un tarif de referința. Acest tarif, conform documentului, va fi stabilit de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. Proiectul venea ca urmare a falimentului celui mai important…

- Vești bune pentru proprietarii de mașini! O serie de companii de asigurari au decis sa aplice o scadere semnificativa a tarifelor practicate la incheierea unei Asigurari de Raspundere Civila auto (RCA). Prețurile RCA au scazut cu 10%, pana la 20%, la cateva dintre cele mai importante societați de asigurare…

- Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR) a platit pana acum 365 milioane de lei in dosarele City Insurance deschise pentru daune externe in baza politelor RCA/Carte Verde emise de aceasta societate și are rezerve constituite pentru inca 630 milioane de lei.

- In urma falimentului societații City Insurance, Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romania, in calitate de garant pentru acoperirea prejudiciilor produse in strainatate de vehicule inmatriculate in Romania, ii revine obligația legala de plata a daunelor RCA externe cauzate de asigurații acestei…