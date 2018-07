Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul in varsta de 16 ani, fiu de magistrati, care a provocat accidentul din Craiova in urma caruia o fata de 18 ani a murit, va fi cercetat sub control judiciar, a decis Judecatoria Craiova. Decizia instantei nu este definitiva si poate fi atacata.Judecatoria Craiova a decis, miercuri dupa-amiaza,…

- Cei trei preoti din Vaslui acuzati de santaj, in dosarul fostului episcop al Husilor, se pot intoarce in biserica pentru a sluji. Curtea de Apel Iasi a decis definitiv, vineri, 6 iulie, revocarea masurii controlului judiciar in cazul clericilor inculpati.

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie l au achitat, joi, pe fostul deputat Sebastian Ghita in dosarul in care este judecat alaturi de fosti sefi din politie si parchete, decizia nefiind definitiva. Potrivit Agerpres.ro, in acelasi dosar, magistratii au decis ca si ceilalti inculpati…

- O hotarare a Curtii de Apel Suceava, luata in cursul zilelor trecute, a dispus anularea masurii arestarii preventive fata de cetateanul de origine ucraineana Mykhailo Labutin si punerea acestuia sub control judiciar, incepand de miercuri, 13 iunie 2018. Labutin este unul dintre cei mai cautati ...

- Viceprimarul din Urziceni, Liviu Cazan, șeful Ocolului Silvic Slobozia și un administrator de firma acuzați de infracțiuni economice au primit control judiciar pentru 60 de zile. Decizia aparține magistraților Tribunalului Ialomița și poate fi contestata la Curtea de Apel București. Viceprimarul din…

- O plangere penala depusa la DNA impotriva presedintelui Klaus Iohannis si a sotiei sale, in legatura cu modul in care familia prezidentiala ar fi intrat in posesia a doua imobile, a fost transmisa Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia.

- Politisti din cadrul Compartimentului Urmariri – Serviciul de Investigatii Criminale Buzau si Politia Municipiului Ramnicu Sarat au depistat si prins recent, un barbat de 29 de ani, din Ramnicu Sarat, urmarit la nivel international, pe numele caruia autoritatile judiciare din Franta au emis mandat european…

- Consilierul economic al premierului Romaniei, Darius Vilcov, condamnat in prima instanța la opt ani de inchisoare pentru fapte de corupție, scapa de controlul judiciar stabilit in 2015 de DNA, dupa ce magistrații Tribunalului Dolj au revocat masura preventiva. Decizia acestora nu este definitiva și…