- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a solicitat, marti, printr-o scrisoare adresata conducerii Camerei Deputatilor, amanarea dezbaterii si votului pe motiunea simpla depusa impotriva sa de catre parlamentarii Forta Dreptei si USR. Liderii coaliției au luat act de solicitarea lui Bode și au amanat dezbaterea…

- Petrom, cea mai importanta companie de petrol si gaze din Romania, poate trece sub controlul unui consortiu norvegian, care doreste sa preia nu numai 31,5% din actiunile principalului actionar al companiei romanesti, OMV, cat a anuntat in urma cu o luna Trend, ci un pachet de control de cel putin 51%,…

- Control Schengen in Romania saptamana viitoare. Experții Comisiei Europene se vor afla, luni și marți, la frontierele țarii noastre, dar și la București. Guvernele statelor Uniunii Europene vor vota in luna decembrie daca Romania și Bulgaria vor fi primite in spațiul Schengen, dupa 11 ani de amanari.…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat ca a fost sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Resita, pentru purtare abuziva, in cazul adjunctului IPJ Caras-Severin care ar fi amenintat mai multi politisti pentru ca au amendat transportatorii pentru ca au incalcat legislatia. “In urma verificarilor…

- Directorul SRI Eduard Hellvig a transmis, marți, intr-un discurs susținut la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj mesaje ferme despre aproape toate temele fierbinți care au vizat instituția in ultima vreme: proiectele legilor securitații naționale, reformarea serviciului, activitatea „acoperiților” și…

- Klaus Iohannis s-a suparat pe Lucian Bode și achiziția de milioane de lei pentru mainile de poliție de la reprezentantul BMW in Romania, care este și prietenul președintelui, Michael Schmidt. Șeful statului a cerut anchete „la sange” despre cum s-a facut licitația de 98 de milioane de lei, despre care…

- Aproape 4.000 de școli din Romania funcționeaza in acest moment fara autorizație de securitate la incendiu, a anunțat ministrul de Interne, Lucian Bode, in ședința organizata, marți dimineața, inaintea inceperii anului școlar. „Pana in acest moment au fost evaluate 17.872 unitați de invațamant. Ne confruntam…