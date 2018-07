"B-Fit in The Street" va colora Bucurestii timp de patru week-end-uri Restricții in trafic S-a dat startul Festivalului "B-Fit in The Street", care va colora Bucurestii timp de patru week-end-uri, dar va inchide si cateva artere de circulatie. Traficul rutier va fi restrictionat, sambata, intre orele 22:00 - 22:30, pe doua tronsoane de pe Calea Victoriei si bd. Regina Elisabeta, pentru buna desfasurare a Festivalului "B-Fit in The Street". Potrivit Brigazii Rutiere Bucuresti, circulatia va fi restrictionata pe Calea Victoriei - tronsonul cuprins intre Piata George Enescu si bd. Regina Elisabeta si pe bd. Regina Elisabeta - tronsonul cuprins intre str. Ion Brezoianu… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

