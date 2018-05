Stiri pe aceeasi tema

- Peste o mie de soferi din Moldova au ajuns la protest in centrul Capitalei, cu scopul de a le atrage atentia guvernatilor asupra lipsei linfrastructurii rutiere. Protestatarii n-au fost lasati de fortele de ordine sa patrunda in Piata Victorie si, potrivit Realitatea TV, au avut loc cateva incidente…

- UPDATE, ora 18:44 – 100 de autovehicule si peste 300 de persoane din mai multe judete ale Moldovei sunt, la aceasta ora, in capitala si protesteaza pentru a atrage atentia guvernantilor asupra faptului ca Moldova nu se poate dezvolta fara autostrada. Manifestantii nu sunt lasati de fortele de ordine…

- La editia din 2018 a Agronomiadei, a 24-a, care a avut loc la Iasi, intre 9-12 mai, studentii Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca (USAMV) au obtinut 18 premii. Agronomiada a reunit sute de studenti de la USAMV Cluj-Napoca, USAMV Bucuresti, USAMV Iasi, USAMVBT Timisoara,…

- Un nou mars motorizat pentru autostrada, dupa cel organizat asta-toamna pe traseul viitoarei axe rutiere, Ungheni - Iasi - Tg. Neamt - Ditrau -Tg. Mures, va avea loc sambata, 19 mai. O coloana cu autovehicule din toate judetele Moldovei va ajunge pana sub geamurile Guvernului. Participantii solicita…

- Proteste in țara. Manifestanții au cerut demisia guvernului Protest în Timișoara. Foto: Agerpres. La Cluj 200 de oameni au iesit în strada pentru a cere demisia premierului Viorica Dancila, a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si a presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu.…

- Mai mult de jumatate din tara va fi afectata, duminica, de o racire accentuata a vremii, temperaturile urmand sa fie cu pana la 15 grade mai scazute decat valorile normale pentru aceasta perioada, potrivit unei atentionari Cod galben emise vineri de Administratia Nationala de Meteorologie. …

- Accesul pacienților cu hepatita C la tratamentul fara interferon a fost simplificat și clarificat. Protocolul de prescriere a acestor tratamente acordate gratuit pacienților cu Hepatita C, in baza contractelor cost-volum-rezultat derulate de CNAS pana la finalul lunii mai 2018, a fost modificat…

- Apoximativ 160 de brașoveni au ieșit in strada, joi sera, ca urmare a deciziei ministrului de Justiție, Tudorel Toader, privind declanșarea procedurii de revocare a procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Protestatarii s-au adunat in fața Prefecturii Brașov scandand „Codruța, nu uita, Brașovu-i…