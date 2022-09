Stiri pe aceeasi tema

- In contextul incertitudinilor facturilor de la iarna, romanii se intorc in timp. Incep sa revina la incalzirea pe lemne, mult mai ieftina decat cea pe gaz. De aceea, cererea de sobe a crescut exponențial in ultimele luni. Iar acest fenomen este intalnit nu numai in mediul rural ci și in orașe. Din…

- Economia Germaniei are perspective sumbre ca urmare a creșterii prețurilor la energie și a intreruperilor din lanțurile de aprovizionare care a provocat costurile de producție, potrivit ministrului de Finanțe.

- Combinatul chimic Chimcomplex Borzești inchide temporar activitatea, incepand de joi, 18 august, din cauza scumpirii energiei. Astfel, activitatea de producție in cadrul platformei industriale Borzești va fi oprita pe o perioada de 14 zile incepand cu data de 18 august 2022, din cauza prețurilor in…

- Grupul Romgaz a afisat un profit net in crestere cu 126,62% dupa prima jumatate a acestui an, la 1,73 miliarde de lei, potrivit Raportului semestrial transmis vineri Bursei de la Bucuresti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Seful unei companii aeriene de tip low-cost sustine ca epoca zborurilor de 10 euro a luat sfirsit din cauza scumpirii combustibilului, informeaza Noi.md cu referire la mediafax.ro. Directorul executiv al companiei Ryanair, Michael O’Leary, a spus ca epoca biletelor de 10 euro s-a incheiat. Ryanair nu…

- Sindicalistii din sistemul penitenciar anunta noi actiuni de protest, din luna august, ei amenintand ca vor bloca activitatea unor unitati de detentie ca urmare a ”excesului de zel” de care vor da dovada. Astfel, saptamana viitoare, politistii de la Penitenciarul Vaslui anunta ca ”isi vor desfasura…

- Combinatul tulcean de alumina isi va suspenda activitatea pentru un an si jumatate, incepand de luna viitoare, din cauza preturilor crescute ale energiei si gazului natural. Din cei aproape 700 de angajati, unitatea ar urma sa pastreze 259.

- Azomureș suspenda temporar producția de amoniac din cauza prețului la gazele naturale, a anunțat, miercuri, compania. Conducerea combinatului le reproșeaza autoritaților faptul ca, nici pana astazi, Romania nu a pus in aplicare schema de ajutor pentru industriile energo-intensive, așa cum au procedat…