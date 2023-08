Stiri pe aceeasi tema

- Inca un caz șocant iese la iveala in orașul Voluntari, unde 28 de batrani și oameni cu dizabilitați au fost salvați dintr-un azil al groazei, descoperit de autoritați. Pacienții erau forțați sa doarma intr-o sera, in plina canicula. Politistii au facut controale si au constatat ca in acel camin erau…

- Premierul Marcel Ciolacu a cerut, joi, la inceputul ședinței de guvern, suspendarea din funcție a șefilor Agențiilor pentru Plați și Inspecție Sociala (AJPIS), din București și din șapte județe. El a spus ca in urma controalelor in centrele sociale, declanșate dupa scandalul privind azilele groazei,…

- Purtatorul de cuvant al BOR, Vasile Banescu, a spus, sambata, in cadrul emisiunii „In fața ta”, de la Digi24, ca reacția Patriarhului Daniel in cazul ororilor petrecute la azilele de batrani „a fost una de stupoare”. „Așa cum il cunosc este un om, nu doar ca s-a intristat, știu ca a suferit foarte…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a aratat, joi, intr-un comunicat de presa, ca, in dosarul privind azilele din Voluntari și Afumați, sunt vizați funcționari ai AJPIS Ilfov – instituție subordonata Ministerului Muncii, care ar fi trebuit sa faca controale și sa ia masuri, dar au ales, in schimb,…

- Un numar de 21 de varstnici internati in unul dintre centrele investigate in prezent de DIICOT au murit, intre februarie 2020 si martie 2021. „In perioada februarie 2020 – martie 2021, deci intr-un an si doua luni, conform documentelor obtinute de Centrul de Investigatii Media (CIM) si Buletin de Bucuresti…

- Europarlamentarul USR Vlad Botoș a trimis, marți, o scrisoare oficiala lui Didier Reynders, comisar european cu atribuții in ceea ce privește Justiția, și Verei Jurova, vicepreședinta Comisiei Europene pentru valori europene și transparența, in care semnaleaza situația grava cu care se confrunta unele…

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a declarat ca va solicita masuri pentru toti cei implicați in ororile de la centrele pentru ingrijirea varstnicilor din Ilfov. „Nu conteaza la ce minister isi desfasoara activitatea. Este clar ca trebuie sa fie luate masuri in consecinta”, a spus Ciuca. El a precizat ca nu…