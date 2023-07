Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretele prin care se ia act de demisia lui Marius Budai din functia de ministru al Muncii si Solidaritatii Sociale si prin care viceprim-ministrul Marian Neacsu este desemnat interimar in aceasta calitate, a informat Administratia Prezidentiala.

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a aratat, joi, intr-un comunicat de presa, ca, in dosarul privind azilele din Voluntari și Afumați, sunt vizați funcționari ai AJPIS Ilfov – instituție subordonata Ministerului Muncii, care ar fi trebuit sa faca controale și sa ia masuri, dar au ales, in schimb,…

- Ministrul Muncii și-a dat demisia, joi, inainte de ședința de Guvern, dupa o disucție cu premierul Marcel Ciolacu. Marius Budai și-a scris singur demisia, in urma anchetelor privind „azilele groazei”, cele mai multe instituții de control a caminelor de batrani fiind in subordinea Ministerului Muncii.…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, spune ca demisia sa, ceruta in scandalul azilelor groazei, „nu conteaza”. Oficialul subliniaza, in schimb, ca ceea ce are de facut este sa se concentreze pe rezolvarea problemelor din acest sistem. Ministrul Muncii, in subordinea caruia sunt agențiile și instituțiile…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea care prevede ca titularul cu drept de libera practica al cabinetului individual de asistenta sociala poate beneficia de vechime in munca. Actul normativ promulgat de catre seful statului are ca obiect de reglementare completarea art. 9 din legea 466/2004…

- Presedintele Klaus Iohannis il primeste vineri, la 15.30, la Palatul Cotroceni, pe Majestatea Sa Regele Charles al III-lea, care vine intr-o vizita privata in Romania. In cadrul primirii oficiale va avea loc si o intalnire cu autoritatile statului, reprezentantii societatii civile si Corpul Diplomatic.…

- Președintele Klaus Iohannis i-a chemat astazi, la Cotroceni, pe Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu pentru consultari pe tema grevei din invațamant. Administratia Prezidentiala a transmis ca presedintele Klaus Iohannis i-a invitat miercuri, la ora 12.00, pe toți cei trei lideri ai coalitiei de guvernare…