- ■ s-au constituit trei comisii mixte formate din reprezentanții instituțiilor cu drept de control in domeniul asistenței sociale ■ acestea au inceput verificarie in cele 63 de centre din județ ■ Urmare a scandalului monstru aparut ca urmare a descinderilor DIICOT in „Azilele groazei“ din Voluntari și…

- Premierul Romaniei cere schimbari legislative privind funcționarea azilelor, dupa ancheta DIICOT care a scos la iveala ca 98 de batrani din astfel de centre au fost infometate, batute și au ramas fara pensii sau apartamente.

- Floreintin Pandele, primarul din Voluntari, orașul in care se regasesc cele doua aziluri private de batrani, rupe tacerea despre secretul care a stat in spatele acestor ”lagare”. Dupa o ancheta ampla realizata de jurnaliștiii Centrului de Investigații Media și Buletin de București, persoanele care ar…

- Patronii „azilelor groazei” din Voluntari, Ștefan și Daniel Godei, aveau oameni de baza in toate instituțiile din Ilfov cu atribuții de avizare și control a caminelor de batrani. Astfel ca erau anunțați cand urmau verificari, iar dupa ce acestea aveau loc, funcționarii ii ajutau sa iși continue activitatea…

- Surpriza mare in scandalul caminelor groazei din județul Ilfov: Nela Vica Andrieș, fosta Vranceanu, sora Gabrielei Firea, era șefa la Asistența Sociala locala din Voluntari chiar in perioada in care aveau loc abuzurile asupra persoanelor vulnerabile aflate in cele trei centre. Imediat dupa apariția…

- Descinderi marți dimineața la trei camine de batrani din Voluntari și Ilfov. Acolo, oamenii legii au descoperit 100 de varstnici care erau umiliți, neingrijiți, lasați flamanzi și in mizerie. Cei care dețin aceste centre au format un grup infracțional organizat in 2020, iar de atunci și pana acum au…

- Apar marturii șocante din caminele groazei, aflate la doar cațiva kilometri de București. Oamenii care locuiesc in zona povestesc despre traumele și umilințele prin care au trecut peste o suta de batrani. Aceștia erau batuți, ținuți nemancați și obligați sa cerșeasca.

- Rudele femeii in varsta de 91 de ani au cerut ajutorul poliției dupa ce, in timpul unei vizite la camin, au gasit-o plina de rani. Pensionara, care sufera de demența, se afla internata de doar cateva zile. Familia a decis sa o externeze de urgența. Deocamdata, nu se cunoaște motivul vanatailor, in cauza…