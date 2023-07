Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Teleorman au descoperit joi, 13 iulie, un azil ilegal, trecut in acte ca pensiune, in Pietroșani, unde erau 17 persoane in varsta si cu handicap. Proprietara le-a spus autoritaților ca oamenii erau turiști, aflați in vacanța, informeaza Total Impact si Agerpres.Politistii au descins…

- DEPISTAT RAPID… Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat si retinut, in vederea predarii legiuitorilor, un cetatean ucrainean, cautat de autoritatile din SUA. Acesta, precizeaza oamenii legii din SUA , este cercetat pentru savarsirea de infractiuni economico-financiare…

- TUPEU… Polițiștii de frontiera de la Albița, efectueaza cercetari cu privire la un barbat care a fost depistat, in trafic, conducand un autoturism neinmatriculat de doi ani! Pe 15 iunie a.c, ziua in amiaza mare, in Punctul de Trecere a Frontierei, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de control…

- GHINION… Polițiștii de la Albița au descoperit la frontiera un autoturism marca Mercedes, care figura in bazele de date ca fiind furat din Marea Britanie. In data de 15 iunie a.c., in jurul orei 07.15, in Punctul de Trecere a Frontierei Albița – I.T.P.F. Iași, s-a prezentat trecerea frontierei,ca sa…

- GHINION… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontirei Albița efectueaza cercetari in privința a doi cetațeni egipteni care au intenționat sa treaca ilegal frontiera de stat a Romaniei, prin eludarea controlului de frontiera. Cei doi aveau intenția de a ajunge in București, pentru…

- Doi polițiști din județul Teleorman au ajuns la spital dupa ce s-au rasturnat cu mașina. Accidentul a avut loc in comuna Galateni, pe drumul județean 601 C. Potrivit IPJ Teleorman, agenții de la Secția 11 Politie Rurala erau in misiune și aveau semnalele luminoase in funcțiune. La un moment dat, autospeciala…