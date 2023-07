Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au gasit, marti, 25 de batrani cazati in conditii improprii intr-un centru din Sectorul 6, care nu ar fi autorizat. Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei, autoritatile au intervenit dupa ce au fost sesizate, prin apel la 112, cu privire la faptul ca, la o adresa din Sectorul 6, functioneaza…

- Azil fara autorizație, in București: Bunici ținuți in condiții mizere și hraniți cu mancare expirata. Instituția nu avea autorizație de funcționare și a fost inchisa imediat dupa ce au fost constatate abuzurile și incalcarile grave ale drepturilor persoanelor in varsta.„Astazi, 11 iulie 2023, Secția…

- Scene șocante pe bulevardul Decebal din Sectorul 3 al Bucureștiului, unde doua bande rivale s-au luat la bataie, folosind sabii. Polițiștii au reținut doi barbați, de 25 și 35 de ani, care se aflau deja sub masura controlului judiciar. Magistrații au decis arestarea preventiva fața de un barbat și arest…

- Un barbat a fost injunghiat pe o strada din București pentru ca a refuzat sa-i dea bani unui individ. ”La data de 5 iunie 2023, in jurul orei 21.30, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 4 au fost sesizati de un barbat cu privire la faptul ca, in timp ce se afla…

- Un barbat nemulțumit de mancarea primita i-a luat la bataie pe angajați. Inarmat cu un cuțit acesta a sarit tejgheaua și i-a pus la pamant pe trei dintre salariați. Conflictul ar fi pornit de la o femeie nemulțumita de produsul cumparat de la Shaormeria Baneasa din Calea Vitan. Dupa o discuție in contradictoriu…

- Un incident grav a avut loc la o shaormerie. „La data de 21 aprilie 2023, in jurul orei 00.00, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 11 au fost sesizați cu privire la faptul ca angajatul unui restaurant fast food ar fi fost agresat, cu un obiect taietor-ințepator,…

- Un angajat al unui restaurant tip fast-food a fost taiat cu un cuțit, in noaptea de joi spre vineri, de un barbat, dupa un conflict spontan. In urma atacului, angajatul a fost dus la spital, iar polițiștii il cauta pe agresor, a transmis Poliția Capitalei, intr-un comunicat.„La data de 21 aprilie, in…

- Angajatul unui fast-food din Sectorul 3 a fost agresat de un client, fiind necesara transportarea la spital. Politistii cauta agresorul. "La data de 21 aprilie 2023, in jurul orei 00.00, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 11 au fost sesizati cu privire la faptul…