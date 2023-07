Azil de bătrâni clandestin, descoperit în București Poliția Capitalei, dar și alte instituții au verificat, duminica, un centru de varstnici din București, despre care se crede ca funcționeaza clandestin. „In cursul zilei de astazi, in urma unei sesizari a reprezentantilor mass-media (DIGI 24), prin care au transmis ca un centru de batrani functioneaza, desi activitatea ar fi fost oprita temporar, in urma unui control, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, impreuna cu reprezentantii institutiilor cu atributii in domeniu, s-au deplasat la fata locului. Politistii, precum si reprezentantii celorlalte institutii cu atributii in domeniu,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

