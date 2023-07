Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca a dispus de urgenta verificari din partea institutiilor statului in cazul unor „abuzuri si violente inadmisibile” comise impotriva unor beneficiari din Centrul de ingrijire si asistenta Casuta Lu’Min, din judetul Mures, urmare a unor informatii primite de la Centrul de Resurse Juridice. „Ca urmare a informatiilor primite de la Centrul de Resurse Juridice, am dispus de urgenta interventia institutiilor statului in cazul unor abuzuri si violente inadmisibile comise impotriva unor beneficiari din Centrul de ingrijire si asistenta Casuta Lu’Min, din judetul Mures.…