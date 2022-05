Azi vreau să fiu simplă Chiar așa: azi vreau, țin, intenționez sa fiu simpla. Așa cum, poate, nu am mai fost de ceva vreme. Banuiesc, ca mulți dintre voi. Viața, societatea, lumea ne fac sa renunțam, fara sa vrem, la simplitate. O pierdem. Ne e, poate, rapita. O uitam. Nici nu ne mai amintim de ea. Și devenim… Nu, eu am devenit, eu devin – caci nu ma pot referi la toata lumea, nu e drept așa – nu atat complexa, cat, da, complicata. Știu asta. O și recunosc. Dar azi chiar vreau sa fiu simpla. Simpla de tot. Simpla cum, din pacate, nu am mai fost. De mult! Simpla, da! Intai, incep prin a nu-mi mai pune, macar azi, macar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

