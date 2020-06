Azi – ultima zi de înscrieri pentru bacalaureat Miercuri, 10 iunie, este ultima zi in care elevii clasei a XII-a se pot inscrie pentru susținerea examenului de bacalaureat 2020, care in acest an va avea loc in condiții speciale din cauza pandemiei de COVID-19. Prima proba scrisa se va desfașura in 22 iunie, iar rezultatele finale vor fi anunțate in 5 iulie. De […] Articolul Azi – ultima zi de inscrieri pentru bacalaureat apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din anii terminali se intorc azi la scoala, pana pe 12 iunie urmand sa faca pregatire pentru examenele nationale – Evaluarea Nationala si Bacalaureat.PrergatirePentru elevii care nu vor participa fizic la pregatire in vederea sustinerii examenelor nationale vor fi organizate activitati de pregatire…

- Monica Anisie, ministrul educației și cercetarii, a aprobat, prin ordin, noul calendar de organizare și desfașurare a examenului național de Bacalaureat – 2020. Documentul urmeaza sa fie publicat in Monitorul Oficial. Astfel, potrivit noului ordin, in contextul epidemiologic actual, se considera centru…

- Din cauza modului dezastruos in care PNL și Guvernul Ludovic Orban gestioneaza situația de criza sanitara și economica din țara, președintele Klaus Iohannis face tocmai ceea ce a spus singur acum cațiva ani ca nu se face. Și anume, reincalzește intr-un mod stupid și periculos tema autonomiei maghiare,…

- Primaria Municipiului Pitesti instituie, incepand cu data de 29 aprilie 2020, sens unic de circulatie pe strada Smardan, pe tronsonul cuprins intre Calea Craiovei si strada Cuza Voda, sensul dinspre Calea Craiovei. Decizia a fost aplicata conform avizului Comisiei de organizare a circulatiei din 13…

- Noile programe pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureatul care se vor desfasura in acest an au fost publicate vineri in Monitorul Oficial. Acestea sunt prevazute in ordinul ministrului Educatiei privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si pentru probele…

- Guvernul a adoptat in ședința de miercuri o ordonanța de urgența prin care include noi categorii de beneficiari printre cei care pot beneficia de șomaj tehnic. De asemenea, indemnizația de șomaj tehnic nu poate fi supusa executarii silite, a mai decis Guvernul. „Au fost incluse in categoria care pot…

- Ministrul Educatiei Monica Anisie a declarat marti ca a semmnat ordinul referitor la programa pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat si ca acestea se vor sustine pe baza materiei predate in primul semestru al anului scolar. Anisie a mai afirmat ca, in functie de momentul in care este ridicata starea…

- Au fost inregistrate inca 3 decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus, numarul deceselor la nivel național ajungand la 11, anunța Grupul de Comunicare Strategica Este vorba despre: Barbat , 59 ani, pacient Spitalul Județean de Urgența Suceava, fara posibila expunere precizata. Data deces:…