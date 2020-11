Stiri pe aceeasi tema

- Ponderea locuintelor din România care nu au o toaleta în interior este de peste zece ori mai mare decât media din UE, România fiind de altfel singurul stat membru UE unde aproape un sfert din populatie traieste în locuinte care nu au…

- De-a lungul timpului, in Romania, mulți oameni au ajuns sa locuiasca pe strazi. Datorita saraciei sau din alte motive, indiferent de varsta, mulți au ajuns sa doarma pe unde apuca. Statul a avut incercari timide a rezolva problema lor, dar rezultatele au fost slabe. Un astfel de caz este și cel al unui…

- Este cel mai important proiect de infrastructura din Rominia de dupa Revoluție. Va costa jumatate de miliard de euro, in mare parte bani europeni. Picioarele podului se vad deja pe ambele maluri și se inalța in fiecare zi, cu pana la doi metri. Turnurile care vor susține podul vor avea 197 de metri…

- La Spitalul C.I. Prahon din Iași, in ultimele trei zile au fost realizate cinci transplanturi de rinichi. Purtatorul de cuvant al spitalului, Ionuț Nistor, ne-a precizat ca unitatea medicala a fost printre puținele din Romania care a efectuat operații de transplant in perioada pandemiei. In total, in…

- Consiliul Judetean Iasi a inaintat dosar penal fata de anumiti reprezentanti ai Autoritatilor Publice din Romania pentru atitudinea acestora de intarziere a punerii in functiune a Spitalului Modular de la Letcani, a anuntat presedintele forului, Maricel Popa. El a declarat ca spitalul a fost montat…

- La Iasi, 130 de mii de elevi au pasit in noul an de invatamant, Iasul fiind judetul cu cea mai mare populatie scolara din Romania. Doar sapte scoli din comuna Bivolari au inceput cursurile in scenariul rosu. Inspectorul scolar general, Genoveva Farcas, a precizat ca sunt in continuare elevi care au…

- Sunt foarte entuziasmat, traiesc in Austria, astazi am venit la lucru și șeful se uita urat la mine, ma intrebam de ce. Dupa un timp am aflat ca Romania a caștigat ieri și mi-am dat seama de ce se uita urat la mine, yeeey, s-ar putea sa ma dea afara.

- Comuna Arefu este prima localitate din Romania in care poți fi amendat daca hranești sau fotografiezi urșii. Consiliul Local a decis ca oricine fotografiaza, filmeaza sau hranește animalele salbatice risca o amenda cuprinsa intre 500 și 1000 de lei. Apropierea la mai puțin de 20 de metri de urs este…