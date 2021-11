Azi se întrerupe furnizarea căldurii şi apei calde pe două străzi din Timişoara In vederea conectarii noilor conducte de incalzire, in cadrul lucrarilor aferente unui proiectului de retehnologizare a sistemului centralizat de termoficare, Colterm anunta intreruperea furnizarii caldurii la PT 10B, din ziua de vineri, 5 noiembrie, ora 8.00 pana in ziua de sambata, 6 noiembrie, ora 17.00. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc in imobilele situate pe ... The post Azi se intrerupe furnizarea caldurii si apei calde pe doua strazi din Timisoara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

