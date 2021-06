Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a unor lucrari efectuate de E-Distribuție Banat la rețeaua de medie tensiune, care vor genera opriri in alimentarea cu energie electrica, Colterm anunta ca va intrerupe furnizarea apei calde la Punctul Termic 81, in ziua de marți, 29 iunie 2021, intre orele 11.00 si 19.00. Vor fi afectați…

- Vicepreședintele CJ Timiș, Cristian Moș, a aflat cum funcționeaza efectiv sistemul de sortare a deșeurilor din județ. El a vizitat mai multe stații de transfer, dar și stația de sortare operata de Colterm la Timișoara. Timp de o saptamana, Moș s-a familiarizat cu sistemul care contribuie la managementul…

- In vederea efectuarii de lucrari aferente unui proiect de retehnologizare a sistemului centralizat de termoficare, Colterm anunta ca va intrerupe furnizarea apei calde la Punctul Termic 98, in ziua de marți, 22 iunie 2021, intre orele 9.00 si 18.00. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc in imobilele…

- In vederea efectuarii de lucrari aferente unui proiect de retehnologizare, Colterm anunta ca intrerupe furnizarea apei calde la Punctul Termic 41, in ziua de vineri, 18 iunie, intre orele 9-17. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc in imobilele arondate strazior: Sf. Ap. Petru și Pavel, Martir…

- In vederea remedierii unei defecțiuni aparute la rețeaua primara, Colterm anunta ca va intrerupe furnizarea apei calde la Punctul Termic 94 azi, intre orele 9-18. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc in imobilele arondate strazilor: Aleea Cristalului, Intrarea Vega, Aleea Icar, Oglinzilor, Bv.…

- In vizita electorala in Timisoara, in competitia interna din PNL, premierul Florin Citu l-a atacat pe primarul Dominic Fritz, in chestiunea Colterm. In schimb, l-a laudat pe colegul sau de partid, Alin Nica, pentru campania de vaccinare. Spre deosebire de Ludovic Orban care, atunci cand a fost la Timisoara…

- Deputatul Alfred Simonis, șeful PSD Timiș atrage din nou atenția ca guvernul Cițu nu a facut ce trebuia pentru a ajuta Timișoara in problema Colterm, și a banilor – ajutor de la guvern, dar care nu au ajuns nici acum la destinație, dar și ca ”someaza” acest guvern sa ajute orașul. Despre primarul Timișoarei,…

- In vederea remedierii unei defecțiuni aparute la rețeaua primara, compania de termoficare va intrerupe furnizarea apei calde și a incalzirii la cateva puncte termice din Timișoara, joi, 1 aprilie, intre orele 8-16. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc in imobilele arondate strazilor: A. Șaguna,…