Azi se împlinesc 103 ani de la nașterea lui Ceaușescu: Ultimul Congres /VIDEO In perioada comunista, ziua de 26 ianuarie – ziua de naștere a lui Nicolae Ceaușescu, era precum o sarbatoare naționala. Se pregateau spectacole, se confecționau cadouri diverse pentru sarbatoritul patriei și se recitau poezii. Programele de radio și tv erau aproape in intregime ocupate cu omagierea conducatorului, iar ziarele tipareau ediții speciale. Acum, ziua de 26 ianuarie mai este speciala doar pentru cațiva nostalgici. In 2021, Ceaușescu ar fi implinit varsta de 103 ani, pe care ar fi apucat-o sau nu… A curs multa cerneala de-a lungul timpului despre cum iși serba ziua de naștere și, pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

