Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 14 Iunie 2021, la ora 12:53:54 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea (EWS) M 3.2, la adancimea de 167km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 80km E de Brasov, 94km S de Bacau, 100km NE de Ploiesti, 115km V…

- Un nou cutremur cu magnitudinea de 3,3 a avut loc luni, la pranz, in județul Vrancea. Cu mai puțin de o ora in urma in zona a mai avut loc un seism cu magnitudinea de 3,1. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, al doilea cutremur a avut loc la ora…

- Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc la ora 12.53, a avut magnitudinea de 3,8 și s-a produs la adancimea de 167 de kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor Brașov (80 km), Bacau (94 km), Ploiești (100 km), Galați (115 km),…

- Cutremur in Romania. Un seism de 3,1 grade a avut loc, marți dimineața, in zona seismica Vrancea, județul Buzau.Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la ora 5:36, la o adancime de 126 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 53 km SE de Brasov,…

- Un cutremur mediu, cu magnitudinea 4,7, s-a produs in noaptea de marti spre miercuri, la ora locala 00:30, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) și citate de Agerpres. Seismul s-a resimtit…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 2,8 și 2,4 pe scara Richter s-a produs vineri in zona seismica Vrancea, județul Buzau, respectiv in Crișana, județul Arad. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur s-a produs la ora 13.32, in zona seismica…

- Un seism cu magnitudinea de 3.8 grade a avut loc, la ora 22.54, in judetul Vrancea, la 140 kilometri adancime.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului cutremurul a fost inregistrat la 140 kilometri adancime.Epicentrul a fost localizat la 73km E de Brasov, 92 km…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 a avut loc sambata dimineața in județul Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc la ora 06.42 in zona seismica Vrancea, in județul Vrancea. Acesta a avut magnitudinea de 3,3 pe…