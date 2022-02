Azi, proba scrisă. De ce nu se înghesuie profesorii să fie directori de şcoală? Concursul pentru ocuparea posturilor de director de scoli de la nivelul judetului Iasi a starnit o serie de reactii din partea opiniei publice, mai ales in privinta posturilor de conducere dintre cele mai ravnite colegii din Iasi. Daca in cazul acestora vorbim atat de dobandirea unei oarecare notorietati si influente, ceea ce ar permite oricui sa avanseze ulterior in functii politice, sa „produca" punti catre mediul de afaceri sau sa inlesneasca ocuparea unui post de inspector scolar pe viitor, deci orice „deranj" si efort suplimentar fata de activitatea de cadru didactic pot fi motivate, nu aceeasi… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

