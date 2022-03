Azi prăznuim Sfinții Mucenici! Tradițiile care aduc norocul Pe 9 martie sunt praznuiți cei 40 de Sfinți Mucenici din Sevastia – cei care au refuzat sa se inchine idolilor, au fost intemnițați și batuți cu pietre. Sfinții 40 de mucenici erau soldați creștini, aflați in slujba imparatului roman pagan Licinius. Afland despre credința lor, Agricolae, guvernatorul Armeniei, i-a silit sa se inchine idolilor. Refuzand, au fost intemnițați timp de opt zile și batuți cu pietre. Prin semne divine au fost insa intariți in dreapta credința. In cele din urma, guvernatorul i-a condamnat la moarte prin inghețare in lacul Sevastiei. In acea noapte s-au petrecut mari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 500.000 de ucraineni, din cei 43 de milioane de cetațeni, cați are Ucraina, au fugit din calea razboiului in ultimele zile. Mai mult de jumatate dintre ucraineni au fugit in Polonia. Totodata, cetatenii ucraineni beneficiaza de exceptie de viza in UE si Elvetia. Seful Inaltului Comisariat al ONU…

- Daca in Romania au intrat, de la inceputul razboiului din Ucraina, conform datelor oficiale, 57.000 de refugiați din Ucraina, in Moldova au intrat peste 70.000 de astfel de cetațeni. In ambele țari, cei mai mulți dintre acești cetațeni ucraineni sunt in tranzit, ei indreptandu-se spre alte state din…

- Este trafic intens la punctele de trecere a frontierei cu Ucraina. Oamenii incearca sa iasa din țara de teama atacurilor armate ale Rusiei. Coada de mașini la vama Palanca. Republica Moldova instaureaza starea de urgența La vama Palanca – Maiki-Udobnoe, zeci de vehicule, majoritatea inmatriculate in…

- Este trafic intens la punctele de trecere a frontierei cu Ucraina. Oamenii incearca sa iasa din țara de teama atacurilor armate ale Rusiei. Coada de mașini la vama Palanca. Republica Moldova instaureaza starea de urgența La vama Palanca – Maiki-Udobnoe, zeci de vehicule, majoritatea inmatriculate in…

- Alte 970 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 76 in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri 10 sunt asociate cu contact in afara țarii: Italia, Romania, Australia, Egipt, Germania, Irlanda.

- Premierul Republicii Moldova, Natalia Gavrilita a declarat, vineri, dupa sedinta de guvern comuna a celor doua tari, in declaratia de presa comuna cu premierul Nicolae Ciuca, despre decizia de a construi un pod nou peste Prut, ca acest pod va aduce bunastare oamenilor de pe ambele maluri ale Prutului. …

- Alte 5138 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 158 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 30 sunt asociate cu contact in afara țarii: 9-Romania, 7-Rusia, 5-Italia, 2-Germania, 2-Israel, 1-Egipt, 1-Franța, 1-Ucraina,…

- Alte 2681 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 114 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri astazi, 45 sunt asociate cu contact in afara țarii: 13 - Romania, 9 - Ucraina, 8 - Italia, 4 - Rusia, 3 - Egipt, 3 - India,…