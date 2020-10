AZI. O șoferiță s-a răsturnat cu mașina, pe DN15, Bogata! Astazi, in jurul orei 14.20, politistii din Ludus au fost sesizati cu privire faptul ca, pe DN 15 E60, in afara localitatii Bogata, a avut loc un accident rutier, cu avarii. La fata locului, politistii au stabilit ca o femeie, de 42 de ani, in timp ce ar fi condus un autoturism, din directia Ludus […] Sursa articolului: AZI. O șoferița s-a rasturnat cu mașina, pe DN15, Bogata! Credit autor: ms. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

