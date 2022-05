Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a venit cu o explicație in urma scumpirilor carburanților, inregistrate in ultimile zile. Potrivit instituției, aceasta creștere a prețurilor reflecta reacția burselor internaționale la cererea tot mai mare din partea pieței ucrainene și discuțiile…

- ANRE a anunțat o noua scumpire a carburanților. Astfel, in data de 11 mai, un litru de benzina A 95 va costa 28.78 de lei, cu 61 de bani mai mult.Un litru de motorina va costa 27.90 de lei, cu 15 bani mai mult.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a afișat prețurile la benzina și motorina pentru vineri. Și de data aceasta se atesta o scumpire. Așadar, prețul benzinei va crește cu 21 bani, iar cel al motorinei va crește cu 7 bani. ANRE anunța ca maine, 6 mai, un litru de benzina va costa…

- Din cauza ca unele companii ieftinesc benzina, dar nu și motorina, in ultimele doua saptamani, diferența de preț dintre motorina și benzina de la pompele din Romania a devenit foarte mare. In... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Saptamana incepe cu o noua scumpire a carburanților. ANRE a stabilit noile prețuri plafon pentru benzina și motorina. Astfel, maine, benzina A95 va costa 27 de lei și 11 bani, cu 7 bani mai mult decat luni. Și motorina se scumpește simțitor.

- Benzina și motorina se scumpesc din nou. Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a stabilit pentru weekend și luni noi prețuri la carburanți. Astfel, motorina se scumpește cu tocmai 41 de bani și va ajunge sa coste cel mult 26 de lei și 63 de bani.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) precizeaza ca evoluțiile economice regionale generate de situația din Ucraina au un impact semnificativ asupra prețurilor la petrol și produselor derivate din acesta. Doar in primele 8 zile ale lunii curente cotațiile Platts s-au majorat cu…

- Ultimele stații de carburanți care au depașit bariera de 7 lei/litru la benzina standard sunt cele din rețeaua Lukoil, care zilele trecute au ramas singurele cu prețuri la benzina sub acest prag.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!