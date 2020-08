AZI. Livrare în pom și pomul la pământ! FOTO In aceasta seara, pe strada Gh. Doja din municipiul Targu Mureș a avut loc un accident de circulație in care șoferul unui autoturism a intrat cu mașina pe trotuar și s-a oprit intr-un pom pe care l-a doborat. Conform primelor informații, in urma accidentului nu ar fi rezultat victime ranite grav, doar pagube materiale. Totodata, […] Sursa articolului: AZI. Livrare in pom și pomul la pamant! Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Corina Cretu a declarat vineri, la Targu Mures, ca termenul oferit de ministrul Transporturilor pentru finalizarea Autostrazii Unirii, pentru anul 2027, este foarte lung. Crețu susține ca autostrada Ungheni – Iasi – Targu Mures, care ar lega Moldova si Republica Moldova de restul tarii…

- Politistii din Mures au depistat un barbat, urmarit international, banuit de comiterea infractiunii de furt calificat, pe numele caruia autoritatile din Croatia au emis un mandat european de arestare. La data de 3 august a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale au depistat, pe raza municipiului…

- Cinci proiecte de hotarare aprobate in ședința ordinara a Consiliului Județean Mureș a lunii iulie vizeaza derularea activitații Aeroportului Transilvania din Targu-Mureș. A fost aprobata documentația tehnico–economica și indicatorilor tehnico– economici ai investiției ”Construire remiza PSI-faza SF”.…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Targu Mureș anunța ca marți, 21 iulie 2020, și miercuri, 22 iulie 2020, vor avea loc activitați gratuite de pregatire sportiva pentru candidații care vor susține probe practice la programul de studii de licența Educație…

- Miercuri, la ora 18.20, in cadrul unei actiuni pe linia combaterii comertului ilicit politistii din Borsa, au identificat un tanar care oferea spre vanzare parfumuri contrafacute pe raza orasului. Tanarul de 18 ani, din Targu-Mures, nu a putut prezenta documente de provenienta a bunurilor oferite spre…

- La data de 25 iunie, in urma investigatiilor efectuate, politisti ai Secției de Poliție Rurala nr. 3 Raciu au identificat un barbat in varsta de 64 de ani, din Targu Mureș, banuit de comiterea unei infracțiuni de furt calificat. ”In fapt, din cercetari a reiesit ca la data de 25 iunie 2020, cel in cauza…

- Dupa o lunga perioada de asteptare, a venit si momentul redeschiderii targurilor traditionale. Targul Cetatii din Targul Mures a fost deschis in weekend, iar acesta are un sinonim – sarbatoarea gusturilor, care este pregatita sa-si primeasca vizitatorii. Totusi, pandemia si-a pus amprenta si peste aceste…

- Redacția DoR (Decat o Revista) a caștigat premiul pentru Inovație la European Press Prize, grație proiectului „DoR Pop Up la Targu Mureș”. Este cel de-al doilea premiu EPP caștigat de cei de la DoR, dupa cel primit in 2017 pentru materialul despre tragedia din Colectiv. „Vara trecuta am facut o nebunie:…