Stiri pe aceeasi tema

- In conformitate cu dispozitiile art.49, alin.(2), din Legea nr. 215 /2001 a administrației publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare, in calitate de primar al municipiului Buzau, aduc la cunostinta publica faptul ca in sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau din 26…

- Comisia juridica si Comisia de industrii din Camera Deputatilor au adoptat, joi, un amendament al PSD care prevede ca presedintele Consiliului Concurentei trebuie sa fi ocupat anterior functii de conducere pentru o perioada de cel putin 15 ani. Daca prevederea intra in vigoare, actualul presedinte al…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, spune ca regulamentul de sporuri in sistemul de sanatate trebuie revizuit, dar ca legea salarizarii nu se modifica. Ea spera ca sindicalistii din sanatate sa fie de acord cu variante corecte de salarizare si sa nu urmareasca doar interesul categoriilor de personal…

- Senatorul PSD Adrian Tutuianu a declarat luni, intr-o conferinta de presa la Targoviste, ca va fi infiintat un grup de lucru care sa modifice Legea insolventei, astfel incat firmele sa nu mai poata prelungi ani de zile acest proces.

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti, operator regional al serviciilor de apa si de canalizare in judetul Arges, continua campania de identificare a pierderilor de apa din sistemul public, dar si de verificare a clientilor sai in ceea ce priveste legalitatea utilizarii serviciilor prestate, in baza…

- Dupa ani in care au facut legea pe piata auto, samsarii de masini intra in vizorul autoritatilor. 41 de deputati si senatori vor sa modifice Codul Fiscal astfel incat doar firmele sa poata sa cumpere masini la mana a doua de peste hotare.Mai mult, persoanele fizice vor avea voie sa achizitioneze…

- Senatul a adoptat miercuri, cu 92 de voturi „pentru” voturi si unul „impotriva”, propunerea legisaltiva a 16 deputati si senatori PNL, potrivit careia radarele rutiere sa fie instalate exclusiv pe autovehicule care prezinta inscrisurile si insemnele distinctive ale Politiei.