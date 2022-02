Azi intră în vigoare noile reduceri la facturile de curent și gaze / Principalele schimbări pentru populație și firme Începând cu 1 februarie intra în vigoare OUG nr. 3/ 2022 care cuprinde noile masuri privind compensarea facturilor la energie. Schema de sprijin ramâne valabila pâna la 31 martie 2022 și vizeaza plata facturilor la energie și gaze atât pentru persoanele fizice, cât și pentru companii.



Schimbarile aduse în cazul populației

În cazul facturii la curentul electric, &"nimeni nu va plati mai mult de 0,80 lei pe kwh pentru energie electrica, indiferent de consum. Pentru consumatorii casnici cu un consum de pâna la 500 kwh energie… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Facturile de gaz și curent au ajuns sa sperie romanii. Deja pe rețelele de socializare au inceput sa apara fel de fel de glume, cu oameni care au ajuns in strada din cauza ca nu au avut bani sa plateasca gazul sau curentul. Dasr dincolo de glume, prețurile au explodat in ultimele luni in Romania. S-a…

- Guvernul va aproba, in sedinta de marti, un nou set de masuri de sprijin in domeniul energiei electrice si al gazelor naturale, a declarat premierul Nicolae Ciuca. "Aprobam in sedinta de guvern de astazi un nou set de masuri care sa vina in sprijinul cetatenilor si al economiei, astfel incat…

- Clientilor casnici li se va acorda o compensatie unitara in valoare de cel mult 0,291 lei/kWh (in cazul energiei electrice), si in valoare de cel mult 40 la suta din valoarea componentei pretului gazelor naturale din contractul de furnizare al clientului beneficiar, in cazul gazelor naturale, potrivit…

- ANAF a pregatit un proiect de ordin prin care va taxa cu 80% venitul suplimentar obtinut de producatorii de energie, exceptand-i pe cei care folosesc combustibili fosili. Potrivit art.II din Legea nr.259/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme…

- Decontarea catre furnizori a sumelor rezultate din aplicarea schemei de sprijin, adica acea cunoscuta compensare, se va realiza de catre Agenția Naționala de Plați și Inspecție Sociala (ANPIS) pentru clienții casnici și de catre Ministerul Energiei pentru IMM-uri, cabinete medicale individuale și alte…

- Social Se majoreaza alocațiile de stat pentru copii decembrie 15, 2021 11:02 Pe agenda ședinței de Guvern de astazi se afla și ordonanța de urgența care prevede majorarea alocației de stat pentru copii, incepand cu drepturile aferente lunii ianuarie 2022. Potrivit proiectului , “alocația de stat…

- CCR a admis sesizarea lui Mugur Isarescu in dosarul in care CNSAS cere constatarea calitatii de colaborator al Securitatii. Judecatorii au constatat ca legea pe baza careia au fost reluate verificarile in cazul guvernatorului BNR este neconstitutionala. „Cu majoritate de voturi, a admis exceptia de…