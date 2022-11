Stiri pe aceeasi tema

- De astazi, 15 noiembrie, incepe in mod oficial Postul Craciunului sau Postul Nasterii Domnului, perioada care va dura 40 de zile, pana pe 24 decembrie, in ziua de Ajun. Invataturilor crestine din cartile sfinte spun ca in aceasta perioada este importanta o detoxifiere a trupului, dar mai ales a sufletului,…

- Postul Craciunului va incepe maine, 15 noiembrie și ține pana pe 24 decembrie. Este un lung post in timpul anului, dar este și permisiv. In aceasta perioada se poate consuma pește de 11 ori, fiind dezlegare.

- Creștinii ortodocși se pregatesc pentru perioada de post inaintea marii sarbatori a Nașterii Domnului. Iata mai multe obiceiuri pe care este bine sa le respecți in perioada postului! Luni, 14 noiembrie, este lasatul secului pentru Postul Craciunului. Aceasta este ultima zi in care creștinii mai pot…

- Lasata Secului este sarbatoarea care marcheaza ultima zi cand se mai poate manca de dulce, dinaintea inceperii unuia dintre cele mai importante și aspre posturi randuite de Biserica Ortodoxa, Postul Craciunului. Potrivit calendarului creștin-ortodox, luni, 14 noiembrie se lasa sec pentru Postul Craciunului…

- Lasata Secului pentru Postul Craciunului 2022: Obiceiuri și tradiții in ultima zi de dezlegare, inaintea Postului Nașterii Domnului Lasata Secului pentru Postul Craciunului 2022: Obiceiuri și tradiții in ultima zi de dezlegare, inaintea Postului Nașterii Domnului Lasata Secului este sarbatoarea care…

- Postul Craciunului incepe la jumatatea lunii noiembrie și se ține timp de 40 de zile inainte de sarbatoarea Nașterii Domnului. Acest post este mai ușor in comparație cu cel al Paștelui, pentru ca, din cele 40 de zile, 14 sunt cu dezlegare. In Postul Nașterii Domnului, se obișnuiește ca toți credincioșii…

- Postul Craciunului este primul post din anul bisericesc și ultimul din anul civil. El amintește de postul indelungat in care drepții Vechiului Testament au postit așteptandu-l pe Mesia. Prin durata Post-ul Se apropie Postul Craciunului. Vezi semnificația și zilele de dezlegare la pește! apare prima…

- POSTUL CRACIUNULUI 2022: Cand incepe Postul Nașterii Domnului. Zilele cu dezlegare la pește, tradiții și obiceiuri Postul Craciunului este unul dintre cele mai importante din an. Cunoscut și ca Postul Nașterii Domnului Iisus Hristos, dureaza 40 de zile. Credincioșii se pregatesc pentru perioada de post…