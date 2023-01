Azi începe Noul An chinezesc: Anul iepurelui de apă. Ce semnificații are Astazi, 22 ianuarie, incepe Anul Iepurelui de Apa, patronat de introspecție, pace și speranța. Afla daca ești patronat de Iepurele de Apa și de ce este iepurele pe locul patru, in zodiacul chinezesc Iepurii sunt cunoscuți ca fiind incredibil de spirituali, sociabili, vorbareți, creativi, empatici, grijulii și meditativi; elementul apa din 2023 inseamna ca acest an va aduce și mai multa introspecție, pace și speranța. 2023 este un an excelent pentru a fi ferm cu bugetele, finanțele și planurile proprii, dar si deschis catre oportunitați și schimbari mari. Este timpul pentru imaginație, intuiție… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP CHINEZESC. Noul An Lunar incepe duminica, 22 ianuarie. Pentru mulți oameni, acesta este un moment in care consulta stelele pentru a afla ce ii așteapta in lunile urmatoare, noteaza CNN. Cei mai mulți oameni cunosc elementele de baza – Ciclul calendaristic de 12 ani al zodiacului chinezesc este…

- HOROSCOP CHINEZESC. Noul An Lunar incepe duminica, 22 ianuarie. Pentru mulți oameni, acesta este un moment in care consulta stelele pentru a afla ce ii așteapta in lunile urmatoare, noteaza CNN . Cei mai mulți oameni cunosc elementele de baza – Ciclul calendaristic de 12 ani al zodiacului chinezesc…

- Anul Iepurelui de Apa este considerat un an bun și norocos, in care putem recupera multe beneficii pierdute in anul anterior, care a fost anul Tigrului. 2023 va fi un an norocos pentru mai multe zodii din astrologia chineza, favorizate de semnul Iepurelui!Cele mai norocoase zodii favorizate in anul…

- Seria filatelica dedicata Zodiacului Chinezesc se imbogateste cu o noua emisiune de marci postale ce are ca subiect semnul zodiacal al anului 2023, Iepurele de apa. Potrivit celor de la Romfilatelia, pasionatii de maximafilie pot achizitiona la randul lor o carte postala maxima care completeaza in chip…

- Acest animal iși recapata curajul cand simte ca este in siguranța, nu? Asta inseamna ca și a doua parte a anului va fi mai buna, caci toata lumea se va obișnui cu neprevazutul și se va agita mult mai puțin. Se poate spune ca 2023 va avea dubla natura, fiind, pe de o parte, complex și dramatic, iar,…

- Acest animal iși recapata curajul cand simte ca este in siguranța, nu? Asta inseamna ca și a doua parte a anului va fi mai buna, caci toata lumea se va obișnui cu neprevazutul și se va agita mult mai puțin. Se poate spune ca 2023 va avea dubla natura, fiind, pe de o parte, complex și dramatic, iar,…

- Cainele din curte l-a adus pe un iesean din Cozmesti in pragul inchisorii. A contribuit la aceasta si artagul omului, ca si alcoolul baut de-a lungul zilei. Incidentul a avut loc in iulie 2018, cand Cristinel V. a plecat de acasa calare, pentru a-si duce calul la pascut. In drum, a trecut pe langa…

- Anul Tigrului de Apa Albastra va fi inlocuit de anul Iepurelui de Apa Neagra (Pisica), care va dura din 22 ianuarie 2023 pana in 9 februarie 2024. Șobolan (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)Șobolanul este antagonistul Iepurelui – sau mai degraba al celei de-a doua intruchipari a acestuia, Pisica.…