Azi începe la Iaşi Campionatul Naţional de Volei pe Plajă Campionatul National de Volei pe Plaja BRIZO 2022 incepe astazi, 10 august, si se va incheia pe data de 14 august. In competitie s-au inscris 12 echipe la feminin si 16 la masculin, insumand un numar de 56 de sportivi. Valoarea premiilor care vor fi acordate in cadrul Campionatului va fi de peste 10.000 Euro. Intre orele 20.00 - 21.45 va avea loc deschiderea oficiala, respectiv intampinarea sportivilor si a oficialilor, sedinta tehnica, prezentarea echipelor si predarea echipamentelor de joc, iar intre 21.45 - 22.45 se va desfasura un meci demonstrativ de volei pe plaja. Campionatul, organizat… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

